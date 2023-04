Vieri | ' ' Leao le combina di tutti i colori | ma' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shelovesloree : RT @theMilanZone_: ??Bobo #Vieri: “Una bolgia San Siro. Stasera mi sembrava dal vivo che il #Milan ha più forza. #Leao e #TheoHernandez qua… - CarmineFebo666 : RT @theMilanZone_: ?? #Vieri: “Il #Napoli gioca molto bene, ma il #Milan da fastidio, #Leao stasera non è stato servito bene, ma se succede… - theMilanZone_ : ?? #Vieri: “Il #Napoli gioca molto bene, ma il #Milan da fastidio, #Leao stasera non è stato servito bene, ma se suc… - lucagran : @PaganoPagano5 @capuanogio Si ma i gialli sono giusti. Casomai ne manca qualcuno all'appello (Leao, Krunic e Kim ne… - GianmarcoQuaio2 : RT @theMilanZone_: ??Bobo #Vieri: “Una bolgia San Siro. Stasera mi sembrava dal vivo che il #Milan ha più forza. #Leao e #TheoHernandez qua… -

Capretta, reporter Napoli Di gran lunga la migliore squadra del campionato, il Napoli è saldamente in testa alla classifica e può permettersi di concentrarsi sulla UEFA Champions League. L'...... anche per la discontinuità di alcuni giocatorio per il post Mondiale di altri. E sono d'... Pensiamo a, Pippo Inzaghi, Rossi, Schillaci, Del Piero, Totti, solo per dirne alcuni. Sicuramente ...Capretta, reporter Milan Passare alla difesa a tre ha migliorato notevolmente la situazione del Milan, che nelle ultime partite contro Atalanta, Monza e Tottenham non ha subito gol. I rossoneri ...