“Viene giù il Gleno”, una canzone e tante iniziative nel centenario della tragedia della diga (Di giovedì 13 aprile 2023) Bergamo. Incontri, concerti, mostre, momenti sportivi, presentazioni letterarie e spettacoli teatrali: sono oltre 50 gli appuntamenti organizzati durante l’anno per commemorare il centenario del Disastro del Gleno del prossimo 1° dicembre. Un fitto calendario di eventi, in partenza il 21 aprile con termine il 9 dicembre 2023, accompagneranno il pubblico in un lungo percorso di riscoperta e ricordo de «Il Disastro», evento che ha segnato profondamente la Val di Scalve e la Valle Camonica. La proposta, sviluppata dal comitato centenario Disastro diga del Gleno, in coordinamento con enti ed istituzioni tra la Valle di Scalve e la Valle Camonica, ha ottenuto il Patrocinio della Provincia di Bergamo e della Provincia di Brescia, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 aprile 2023) Bergamo. Incontri, concerti, mostre, momenti sportivi, presentazioni letterarie e spettacoli teatrali: sono oltre 50 gli appuntamenti organizzati durante l’anno per commemorare ildel Disastro deldel prossimo 1° dicembre. Un fitto calendario di eventi, in partenza il 21 aprile con termine il 9 dicembre 2023, accompagneranno il pubblico in un lungo percorso di riscoperta e ricordo de «Il Disastro», evento che ha segnato profondamente la Val di Scalve e la Valle Camonica. La proposta, sviluppata dal comitatoDisastrodel, in coordinamento con enti ed istituzioni tra la Valle di Scalve e la Valle Camonica, ha ottenuto il PatrocinioProvincia di Bergamo eProvincia di Brescia, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giorgiagennari : RT @AlvisiConci: Tutti questi mesi a mandare giù magoni per non fare polemiche, Carfagna Gelmini Moratti la Puglia,l'ho pure votato a Bolog… - xelisantonellax : Se penso a questo momento qui, altro che lacrime, viene giù tutto. Grazie @Lorenzo1Musetti ?? Ti si vuole bene pa… - PinascoDanilo : RT @AlvisiConci: Tutti questi mesi a mandare giù magoni per non fare polemiche, Carfagna Gelmini Moratti la Puglia,l'ho pure votato a Bolog… - JanaCapakova : @BITCHYFit Ancora questa polemica ? Da tutti i lati si vede benissimo che N. ha intenzione a farlo (tanto è vero ch… - bordverline : A te ho conosciuto per un’amicizia in comune che abbiamo ma sin da subito mi sei entrat* nel cuore e ogni volta che… -

"Viene giù il Gleno", la graffiante canzone di Giorgio Cordini per le vittime della tragedia di Giambattista Gherardi "Questa canzone è dedicata alle vittime del crollo della diga del Gleno e a chi non ne conosce la storia". È condensato in una stringata dedica finale il senso di Viene giù il Gleno , il brano con parole e musica di Giorgio Cordini presentato in coincidenza con l'anno che ricorda il Centenario della tragedia della Val di Scalve. Al ricco programma di eventi ... Drake Bell, denunciata la scomparsa dell'ex - celebrità Nickelodeon Jared "Drake" Bell viene ricordato anche per svariati prodotti cinematografici, quali Serenata alla ... mentre tra quelli televisivi - oltre al giù menzionato Drake & Josh - ricordiamo Zoey 101 , ... Enel giù. Perché il mercato boccia Cattaneo Nel 2016, viene nominato amministratore delegato di Telecom Italia e successivamente diventa vice presidente esecutivo di Italo nel 2018. Flavio Cattaneo è nato a Rho il 27 giugno 1963 e si è ... di Giambattista Gherardi "Questa canzone è dedicata alle vittime del crollo della diga del Gleno e a chi non ne conosce la storia". È condensato in una stringata dedica finale il senso diil Gleno , il brano con parole e musica di Giorgio Cordini presentato in coincidenza con l'anno che ricorda il Centenario della tragedia della Val di Scalve. Al ricco programma di eventi ...Jared "Drake" Bellricordato anche per svariati prodotti cinematografici, quali Serenata alla ... mentre tra quelli televisivi - oltre almenzionato Drake & Josh - ricordiamo Zoey 101 , ...Nel 2016,nominato amministratore delegato di Telecom Italia e successivamente diventa vice presidente esecutivo di Italo nel 2018. Flavio Cattaneo è nato a Rho il 27 giugno 1963 e si è ... "Viene giù il Gleno", la graffiante canzone di Giorgio Cordini per le vittime della tragedia Prima Bergamo