Video/ Rifiuti. Buonopane:" Rilanciare Irpiniambiente con i comuni protagonisti" (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora polemiche sulla vicenda ATO per quanto riguarda il servizio di smaltimento Rifiuti. Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ai nostri microfoni ha puntualizzato la sua linea di pensiero a riguardo di tale questione. Per il numero 1 di Palazzo Caracciolo la società Irpiniambiente deve essere acquisita dai comuni inoltre, la settimana prossima, verrà istituita un'assemblea con i sindaci e la Regione per definire la vicenda.

