VIDEO Giro di Sicilia 2023: la caduta di Damiano Caruso sulla salita finale

Si è tenuta quest'oggi la terza tappa del Giro di Sicilia 2023. Dopo il successo in volata firmato da Niccolò Bonifazio sul traguardo di Vittoria, in una frazione che aveva confermato la leadership del neozelandese Finn Fisher-Black in maglia giallorossa di leader della graduatoria generale, oggi ci si aspettava qualcosa di speciale nella Enna-Termini Imerese di 150 km. I corridori hanno dovuto affrontare una prima metà del percorso molto mossa, con i tratti in salita di Rocca Vultura e di Sperlinga prima degli 8 km al 3.6% della Portella di Bafurco, unico GPM di giornata. Da lì sono seguiti quasi 40 km di discesa fino a Cefalù, poi altri 40 di pianura prima della rampa finale di 1300 metri al 5% che ha portato al traguardo di Termini Imerese. Grande affermazione dello svizzero Joel Suter del Pro ...

