Video Fiera Campionaria di Venticano | Ciarcia | ” Una grande occasione per l’Irpinia”

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina, presso la sala Grasso della Provincia, è stata presentata la Fiera Campionaria di Venticano giunta, oramai, alla sua 44esima edizione. Nelle giornate che vanno dal 22 al 25 Aprile, il sito irpino sarà teatro della kermesse che ospiterà stand di vari settori: agricoltura, agroalimentare, wedding, giardinaggio, florovivaismo, edilizia, mobili, nonché svariati eventi, i quali vedranno anche la partecipazioni di illustri ospiti. Ai nostri microfoni, Emanuela Ciarcia, presidente della Pro Loco Venticano, la quale ha espresso la sua felicità in vista dell'evento che porterà nel salone fieristico di Venticano migliaia di visitatori e la vicesindaco del sito irpino, Maria Iride Iannicelli.

