Video decapitazione, la rivelazione dell’ex mercenario di Wagner Andrei Medvedev: riconosco senza equivoco le voci, sono stati loro (Di giovedì 13 aprile 2023) Il capo dei mercenari Evgheny Prigozhin commenta un secondo Video, dove si vedono due ucraini già decapitati: «Non ho trovato da nessuna parte che stia accadendo vicino a Bakhmut». Ma tace sul primo. Viaggio nei canali telegram russi più violenti Leggi su lastampa (Di giovedì 13 aprile 2023) Il capo dei mercenari Evgheny Prigozhin commenta un secondo, dove si vedono due ucraini già decapitati: «Non ho trovato da nessuna parte che stia accadendo vicino a Bakhmut». Ma tace sul primo. Viaggio nei canali telegram russi più violenti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Mentre il mondo scopriva il video dell’orrore della decapitazione di un soldato ucraino da parte dei criminali russ… - MarcoFattorini : Il presidente ceco Petr Pavel: «Se il video della decapitazione del soldato ucraino è autentico, la Russia è sullo… - Tg3web : Indignazione in tutto il mondo per i video pubblicati online, di cui non è stata ancora verificata l'autenticità, c… - LogicwareCH : @rulajebreal Mentre il mondo scopriva il video dell’orrore della decapitazione di un soldato ucraino da parte dei c… - MonicaCerroni : RT @jacopo_iacoboni: Il video della decapitazione e la rivelazione di Andrei Medvedev, ex mercenario di Wagner: riconosco senza equivoco le… -