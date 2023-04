VIDEO ? Un tifoso telefona a De Laurentiis e registra tutto (Di giovedì 13 aprile 2023) Un tifoso ha telefonato a De Laurentiis nella mattinata di oggi, dopo la sconfitta del Napoli nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan a San Siro. Nella telefonata si sente il presidente azzurro che non si rammarica per la sconfitta di ieri ed anzi predica calma in vista del ritorno al Maradona, lanciando anche un appello ai tifosi. Di seguito il virgolettato evidenziato dalla nostra redazione: De Laurentiis sull’arbitraggio: “Siamo contro UEFA e FIFA” L’arbitraggio? Questo è il calcio. Questa è la UEFA. Perchè è così, noi siamo contro la UEFA e contro la FIFA. De Laurentiis ai tifosi: “Seppelliamo l’ascia di guerra” Siamo talmente forti che abbiamo preso un solo gol, non è che ne abbiamo presi tre. Quindi adesso calma, sangue freddo e ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Unhato a Denella mattinata di oggi, dopo la sconfitta del Napoli nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan a San Siro. Nellata si sente il presidente azzurro che non si rammarica per la sconfitta di ieri ed anzi predica calma in vista del ritorno al Maradona, lanciando anche un appello ai tifosi. Di seguito il virgolettato evidenziato dalla nostra redazione: Desull’arbitraggio: “Siamo contro UEFA e FIFA” L’arbitraggio? Questo è il calcio. Questa è la UEFA. Perchè è così, noi siamo contro la UEFA e contro la FIFA. Deai tifosi: “Seppelliamo l’ascia di guerra” Siamo talmente forti che abbiamo preso un solo gol, non è che ne abbiamo presi tre. Quindi adesso calma, sangue freddo e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - tvdellosport : Incontri a Lisbona ???? Durante la diretta notturna in città, quante possibilità c’erano che il primo tifoso del Ben… - napolimagazine : VIDEO NM - Napoli, un omaggio consegnato a Osimhen da un tifoso domenica scorsa @victorosimhen9 - pietromichi : @SNAPOLI24 Lo esprimi attraverso un articolo o un video in cui discuti nel merito le decisioni prese. Sei un giorna… - NapoliCM : ???? De Laurentiis agli ultras: 'Seppelliamo l'ascia di guerra, ecco dove andrò per risolvere la situazione' | VIDEO… -