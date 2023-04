Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2023 ore 19:15 (Di giovedì 13 aprile 2023) Viabilità DEL 13 APRILE ORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E NOMENTANA IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DI DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA D I MALAFEDE IN DIREZION OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023)DEL 13 APRILE ORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E NOMENTANA IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA CODE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DI DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA D I MALAFEDE IN DIREZION OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da ...

