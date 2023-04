Via libera all’abbattimento anche dell’orso Mj5, arrivano le trappole per Jj4 che ha ucciso Papi: «Sappiamo dove può essere» – Il video (Di giovedì 13 aprile 2023) anche l’orso Mj5 sarà abbattuto assieme a Jj4, l’orsa considerata responsabile della morte di Andrea Papi, il runner 26enne ucciso dopo essere stato aggredito mentre rientrava da una corsa sul monte Peller lo scorso 5 aprile. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha spiegato di aver ricevuto il via libera dall’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per l’abbattimento di Mj5, un esemplare di 18 anni che lo scorso 5 marzo ha aggredito un escursionista di 39 anni nei boschi della valle di Rabbi, a pochi chilometri dal luogo in cui è stato aggredito Papi un mese dopo. Su quell’aggressione, Fugatti ribadisce la responsabilità dell’orsa Jj4, che «si era resa già responsabile di un’aggressione sul monte Peller ed era stata oggetto ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023)l’orso Mj5 sarà abbattuto assieme a Jj4, l’orsa considerata responsabile della morte di Andrea, il runner 26ennedopostato aggredito mentre rientrava da una corsa sul monte Peller lo scorso 5 aprile. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha spiegato di aver ricevuto il viadall’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per l’abbattimento di Mj5, un esemplare di 18 anni che lo scorso 5 marzo ha aggredito un escursionista di 39 anni nei boschi della valle di Rabbi, a pochi chilometri dal luogo in cui è stato aggreditoun mese dopo. Su quell’aggressione, Fugatti ribadisce la responsabilità dell’orsa Jj4, che «si era resa già responsabile di un’aggressione sul monte Peller ed era stata oggetto ...

