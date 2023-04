Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Una foto scattata alla fine degli anni Quaranta ci mostra le opere di copertura della Roggia Serio Grande sotto vi… -

Via Frizzoni, ieri e oggi: la storia «scorre» sotto la città L'Eco di Bergamo

AMARCORD. Una foto scattata alla fine degli anni Quaranta ci mostra le opere di copertura della Roggia Serio Grande sotto via Frizzoni, nei pressi della Torre del Galgario. Storie da raccontare, anche ...Il sì a Palafrizzoni, dopo un legame lungo 13 anni. Sui social tanti messaggi d'affetto. L'artista: «È un atto di tutela ma anche un riconoscimento che ci siamo voluti regalare» ...