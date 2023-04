Via del Corso – Ruba magliette di marca, arrestato uomo di 36 anni (Di giovedì 13 aprile 2023) – Pattuglie del I Gruppo Centro, guidate dal Dott. Stefano Napoli, mentre erano in servizio di controllo del territorio, sono state attratte dalle grida della responsabile di un’attività commerciale di abbigliamento sita in Via del Corso, che ha indicato agli agenti un ladro di alcune magliette di marca, appena uscito dal negozio, con tanto di refurtiva. Gli operanti hanno subito bloccato l’uomo, che non ha opposto resistenza e lo hanno tratto in arresto per furto aggravato. Si tratta di un soggetto di origini sud americane di 36 anni, con precedenti penali, che aveva addosso un dispositivo che disattivava il funzionamento della placca anti taccheggio e numerose magliette, nascoste all’interno della giacca. In queste ore il processo con rito direttissimo, nel Corso ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023) – Pattuglie del I Gruppo Centro, guidate dal Dott. Stefano Napoli, mentre erano in servizio di controllo del territorio, sono state attratte dalle grida della responsabile di un’attività commerciale di abbigliamento sita in Via del, che ha indicato agli agenti un ladro di alcunedi, appena uscito dal negozio, con tanto di refurtiva. Gli operanti hanno subito bloccato l’, che non ha opposto resistenza e lo hanno tratto in arresto per furto aggravato. Si tratta di un soggetto di origini sud americane di 36, con precedenti penali, che aveva addosso un dispositivo che disattivava il funzionamento della placca anti taccheggio e numerose, nascoste all’interno della giacca. In queste ore il processo con rito direttissimo, nel...

