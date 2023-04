“Via a calci nel sedere” La furia di Alfonso Signorini su di lei | fatti gravissimi | “Non si perdona”

(Di giovedì 13 aprile 2023)su tutte le furie asfalta Daniela Collu. Ma perché? Direte voi. Ma chi è Daniela Collu? Potreste osservare. Calma, ci arriviamo per gradi. Come tutti sanno negli ultimi giorni Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale a causa delle sue delicate condizioni di salute. La situazione è piuttosto seria e tutti i familiari sono accorsi al suo capezzale. A quanto riporta SkyTg24 ora il Cavaliere sta meglio: “Il leader di Forza Italia sta meglio. Lo ha confermato il figlio Luigi, al termine di una visita all’ospedale San Raffaele, dove l’ex premier è ricoverato”. Nel frattempo tante sono state le reazioni degli italiani. In molti hanno fatto gli auguri al presidente del Monza, compresa ovviamente la squadra che l’ex numero uno del Milan ha portato per la prima volta in serie A assieme ad Adriano Galliani: “Chi ci crede combatte, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DeodatoRibeira : Pagliacci senza ritegno... fossi zio Vlad li manderei via a calci - CarlaGigia : Calci in culo per tutta via Italica ....#chilhavisto - CardelliAc : RT @RocchiAdriana1: non è insegnate di religione, li ha unti con olio di medjugorje (non ho capito gli ha dato l’estrema unzione che è un s… - RocchiAdriana1 : non è insegnate di religione, li ha unti con olio di medjugorje (non ho capito gli ha dato l’estrema unzione che è… - Alessardo74 : @UKRinIT Vi ritroverete con una nazione completamente distrutta e condannati ad essere servi degli Americani. Pensa… -

... su disposizione della Sala Operativa, si recavano inFoà per una lite in corso tra più persone. sferrandoe pugni e provocando loro ferite lacero - contuse al capo ed un trauma cranico ...... su disposizione della Sala Operativa, si sono recati inFoà a Vercelli per una lite in corso ... sferrandoe pugni e provocando loro ferite lacero - contuse al capo ed un trauma cranico. ...... su disposizione della Sala Operativa, si recavano inFoà per una lite in corso tra più persone. sferrandoe pugni e provocando loro ferite lacero - contuse al capo ed un trauma cranico ...

Il campetto da calcio e l’area polivalente di via Viaggia intitolati al medico Gino Strada LA NAZIONE

Smontato il cantiere edile in via Baldassarri (nella foto), nell’antico rione di Castelnuovo a Recanati, che aveva causato la chiusura al traffico veicolare della via e l’installazione di tre lanterne ...Nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti chiede più sostegno da parte dei suoi tifosi nel match di ritorno al Diego Armando Maradona.