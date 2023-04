Vestiti premaman primavera estate 2023 | le tendenze e cosa indossare per sentirti a tuo agio

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 13 aprile 2023) Fino a qualche decennio fa era opinione diffusa che le donne in gravidanza potesserosolo abiti larghi che nascondessero il pancione; negli ultimi anni, invece (per fortuna) non solo la pancia è stata “sdoganata”, ma addirittura messa in mostra esplicitamente, anche sulle passerelle e dalle celebrity – basti pensare al belly out di Rihanna. A oggi il mondo del fashion pensa anche alle donne in gravidanza, e lo fa con capiche rispondono alledel momento, ma allo stesso tempo riescono a far sentire comode e a propriole gestanti. Inon si limitano al basico abbinamento T-shirt e leggings, ma si spazia tra jeans, gonne, maxi abiti che danno alla futura mamma una piacevole sensazione di comfort ma contemporaneamente non la fanno sentire ...