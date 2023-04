Verzegnis – Sella Chianzutan entra nel vivo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Kraner Stefan (Destra 4, Renault Clio RS Cup #214) La 52^ . L’attesa è terminata e lo staff di E4Run riporta la Carnia al centro della scena della Velocità Montagna. Domani, venerdì 14 aprile presso l’Arena disi svolgeranno le operazioni di verifica e controllo per i 122 concorrenti iscritti. Il paddock si anima e prende forma con i team che si sistemano in tutto l’abitato e lungo il percorso che porta verso la partenza, incastonato nella bella ed affascinante cornice tra le vette carniche ed il lago di. Una giornata dedicata ai controlli ed alla conczione in vista dell’accensione dei motori che sarà alle 9.30 di sabato 15 aprile quando il Direttore di Gara Flavio Candoni darà il via alla prima manche di ricognizione dei 5.640 metri che uniscono Ponte Landaia alla...

Venti aziende friulane premiate come locomotive del Nord Est Perde il controllo dell'auto ed esce di strada, trasportato in ospedale Note sull'autore ...- - > La gara automobilistica Chianzutan. Per gli appassionati di gare automobilistiche in Friuli, è un appuntamento da non perdere: questo fine settimana, dal 14 al 16 aprile , infatti, torna la...... mentre alle 9.00 di domenica 16 aprile il Direttore di Gara Flavio Candoni darà il via a gara 1 dell'edizione 2023 della Chianzutan, a cui seguirà gara 2. La Premiazione si ...

