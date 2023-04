Verso Spezia-Lazio, Semplici: “Dovremo aggredirli. Si vede la mano di Sarri nel gioco” (Di giovedì 13 aprile 2023) Giornata di vigilia per Spezia e Lazio che domani (14 aprile) apriranno il turno della Serie A. Leonardo Semplici è sceso in sala conferenza stampa per il consueto incontro con la stampa degli allenatori alla vigilia delle partite. Queste le parole di Semplici. Sulla Lazio: “Senza le coppe europee possono preparare ancora meglio le partite. Si vede l’impronta dell’allenatore che lavora ormai da un anno e mezzo secondo le proprie linee guida. Per affrontarla bisogna non subire la partita, tenere la palla per contenere il loro palleggio ed evitare un po’ di problemi. La voglio giocare, senza aspettare che ci facciano del male. Vorrei uno Spezia che propone e aggredisce, approcciando magari la partita in maniera migliore rispetto alle ultime uscite. Abbiamo una ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Giornata di vigilia perche domani (14 aprile) apriranno il turno della Serie A. Leonardoè sceso in sala conferenza stampa per il consueto incontro con la stampa degli allenatori alla vigilia delle partite. Queste le parole di. Sulla: “Senza le coppe europee possono preparare ancora meglio le partite. Sil’impronta dell’allenatore che lavora ormai da un anno e mezzo secondo le proprie linee guida. Per affrontarla bisogna non subire la partita, tenere la palla per contenere il loro palleggio ed evitare un po’ di problemi. La voglio giocare, senza aspettare che ci facciano del male. Vorrei unoche propone e aggredisce, approcciando magari la partita in maniera migliore rispetto alle ultime uscite. Abbiamo una ...

