"Vergogna", l'arbitro Kovacs contestato dopo Milan-Napoli | VIDEO (Di giovedì 13 aprile 2023) La partita tra Milan e Napoli, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, ha regalato tante emozioni e si è conclusa sul risultato di 1-0. Partenza sprint degli ospiti, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Bennacer. La squadra di Pioli sfiora il raddoppio, nel finale altre occasioni per il Napoli ma Maignan è insuperabile. La gara ha fatto discutere anche per alcune decisioni arbitrali, la gestione della gara e dei cartellini non è stata considerata all'altezza. Nel post-partita si è registrato un battibecco tra Spalletti e Di Canio sui cartellini a Anguissa e Kim e quello mancato a Leao. L'episodio al termine della partita Sui social è circolato un VIDEO di contestazione nei confronti dell'arbitro Kovacs andata in scena in mixed zone. Il direttore di ...

