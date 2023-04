Vergine (Di giovedì 13 aprile 2023) Non sai cosa ti è invisibile. Le verità che sono fuori dalla tua portata sono nascoste ai tuoi occhi. I piani segreti di cui non sei a conoscenza sono davvero segreti. Questa è la notizia non tanto buona, . Quella buona è che ora... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 13 aprile 2023) Non sai cosa ti è invisibile. Le verità che sono fuori dalla tua portata sono nascoste ai tuoi occhi. I piani segreti di cui non sei a conoscenza sono davvero segreti. Questa è la notizia non tanto buona, . Quella buona è che ora... Leggi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : In questa giornata di Pasqua vi proponiamo un estratto dai 'Vespri della Beata Vergine' di Claudio Monteverdi. Sir… - Rodneystrass : @alecrepes Anche perché se ci si basasse solo sull’aspetto fisico lui sarebbe sicuramente vergine (non dico che non lo sia) - SimonaAnomis8 : @Science_NotChat @onirika69 @Uni91070952 confonde la PAURA con la VIOLAZIONE . Non sono vergine sono madre, questo… - la_sentinella : Sei alpeggi all’asta Addio al sistema della candela vergine - CasaLettori : Nella Pala Colonna, uno dei primi lavori di Raffaello, ora al Metropolitan Museum of Art, il manto blu della Vergin… -