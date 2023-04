“Venite, papà ha ucciso”. E la polizia trova una scena agghiacciante: morte moglie e suocera (Di giovedì 13 aprile 2023) “Le ho ammazzatte, le ho ammazzate“. Con queste parole un uomo ha ucciso a coltellate la molglie e la suocera. Il delitto è avvenuto ad Arezzo, davanti agli occhi dei figli, un ragazzo e una bambina. Il più grande dei due avrebbe poi dato l’allarme avvertendo le forze dell’ordine. È un altro, duplice femminicidio, quello avvenuto a Porta San Lorentino nella notte tra mezzanotte e l’una di oggi, giovedì 13 aprile. Secondo le ultime ricostruzioni Lawad Hicham, questo il nome riportato dal Corriere Fiorentino, di origini magrebine ha preso un coltello in cucina e con quello ha ucciso sia la moglie, Sara Ruschi (38 anni), sia la suocera Brunetta Ridolfi (73). Quest’ultima è morta subito mentre la figlia è stata trasportata all’ospedale San Donato. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) “Le ho ammazzatte, le ho ammazzate“. Con queste parole un uomo haa coltellate la molglie e la. Il delitto è avvenuto ad Arezzo, davanti agli occhi dei figli, un ragazzo e una bambina. Il più grande dei due avrebbe poi dato l’allarme avvertendo le forze dell’ordine. È un altro, duplice femminicidio, quello avvenuto a Porta San Lorentino nella notte tra mezzanotte e l’una di oggi, giovedì 13 aprile. Secondo le ultime ricostruzioni Lawad Hicham, questo il nome riportato dal Corriere Fiorentino, di origini magrebine ha preso un coltello in cucina e con quello hasia la, Sara Ruschi (38 anni), sia laBrunetta Ridolfi (73). Quest’ultima è morta subito mentre la figlia è stata trasportata all’ospedale San Donato. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e ...

