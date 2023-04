Venerdì nero dei trasporti, treni in sciopero per 8 ore (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Domani sciopero nazionale di 8 ore di tutto il personale trenitalia. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. I sindacati chiedono "migliori condizioni di lavoro". La protesta si terrà dalle 9.00 alle 17.00 e le ripercussioni sul servizio potrebbero essere "importanti". Lo sciopero, si legge in una nota di Fs, "potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello stop". Durante la protesta sindacale, si aggiunge, "sarà comunque programmata l'effettuazione di alcune corse ... Leggi su agi (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Domaninazionale di 8 ore di tutto il personaletalia. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. I sindacati chiedono "migliori condizioni di lavoro". La protesta si terrà dalle 9.00 alle 17.00 e le ripercussioni sul servizio potrebbero essere "importanti". Lo, si legge in una nota di Fs, "potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity eRegionali ditalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello stop". Durante la protesta sindacale, si aggiunge, "sarà comunque programmata l'effettuazione di alcune corse ...

Venerdì nero dei trasporti, treni in sciopero per 8 ore AGI - Domani sciopero nazionale di 8 ore di tutto il personale Trenitalia. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. I sindacati ... Si annuncia un venerdì nero sui binari: stop del personale di Trenitalia