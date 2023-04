(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnnapoletano con precedenti di polizia è statoper introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi poiché sorpreso a vendere circa 30contraffatte della Società Sportiva Calcio. Nell’ambito degli stessi controlli effettuati dagli agenti del commissariato Montecalvario ai Quartieri Spagnoli, in particolare in via Emanuele De Deo, i poliziotti hanno sanzionato due persone per occupazione abusiva di suolo pubblico e per aver esercitato l’attività di somministrazione di cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Vendeva magliette false del Napoli denunciato 51enne [aggiornamento delle 18:59] - serieAnews_com : ??#DeLaurentiis: “#Kappa vendeva in #America solo 54 magliette del #Napoli. #Sky? Sta per chiudere” -

Gli operatori hanno denunciato un 51enne napoletano con precedenti, per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi poiché sorpreso a vendere circa 30contraffatte del ...Certificava ecome originali oggetti come l'anello indossato da Papa Francesco o i calzoncini indossati ...di ogni pezzo 'certificato' oscillava dai circa 100 euro proposti per le...... finalizzati a trarre in inganno i potenziali acquirenti dei suddetti articoli, il cui prezzo di vendita oscillava dai circa 100 euro proposti per lesportive a qualche migliaio di euro per ...

Vendeva magliette false del Napoli, denunciato 51enne anteprima24.it

Un 51enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi poiché sorpreso a vendere circa 30 magliette contraffatte della Società ...Gli operatori hanno denunciato un 51enne napoletano con precedenti, per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi poiché sorpreso a vendere circa 30 magliette contraffatte del ...