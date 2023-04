Ve lo ricordate Cavallo Pazzo? Morto a 41 anni, un mostra racconta i suoi “frammenti di vita underground” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Questo festival è truccato. Lo vince Fausto Leali”. Poi lo vinse Luca Barbarossa, ma l’incursione sul palco di Sanremo 1992 a firma Cavallo Pazzo, al secolo Mario Appignani, è una delle tracce più memorabili in termini di seguito in diretta tv nazionale per colui che fece dell’incursione scomposta, inattesa, spettacolare, clamorosa un segno personalissimo antisistema. La notizia comunque è che Cavallo Pazzo, Morto a 41 anni nel 1996 per Aids, viene omaggiato dal 13 aprile 2023, negli spazi espositivi del WeGil di Roma, con una mostra fotografica intitolata: Cavallo Pazzo / Mario Appignani – frammenti di una vita underground, curata da Valerio M. Trapasso. Sono 33 gli scatti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “Questo festival è truccato. Lo vince Fausto Leali”. Poi lo vinse Luca Barbarossa, ma l’incursione sul palco di Sanremo 1992 a firma, al secolo Mario Appignani, è una delle tracce più memorabili in termini di seguito in diretta tv nazionale per colui che fece dell’incursione scomposta, inattesa, spettacolare, clamorosa un segno personalissimo antisistema. La notizia comunque è chea 41nel 1996 per Aids, viene omaggiato dal 13 aprile 2023, negli spazi espositivi del WeGil di Roma, con unafotografica intitolata:/ Mario Appignani –di una, curata da Valerio M. Trapasso. Sono 33 gli scatti ...

