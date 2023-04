Vanessa Ferrari rompe gli indugi | l’obiettivo è la quinta Olimpiade a Parigi 2024 Poi il ritiro

(Di giovedì 13 aprile 2023)ha annunciato una possibile data per il suo: la ginnasta bresciana ha scritto sui suoi canali social che “con o senza la, la carriera da atleta terminerà in ogni caso con“. Così la ginnasta, medaglia d’argento al corpo libero a Tokyo 2020, ha voluto comunicare le sue intenzioni di concludere la carriera all’francese, in programma tra poco più di un anno. Uno dei motivi delè rappresentato dai tanti problemi fisici che l’hanno costretta a fermarsi da quasi 2 anni, dal 2 agosto 2021, quando vinse l’argento a Tokyo.è stata la prima atleta italiana nella sua specialità a partecipare a quattro edizioni dei Giochi Olimpici: ...

Vanessa Ferrari: "Inseguo l'ultima impresa alle Olimpiadi 2024, poi mi ritiro. A Parigi solo per grandi obiettivi" OA Sport

Vanessa Ferrari ha sciolto le riserve: la campionessa bresciana si ritirerà nel 2024, a prescindere dalla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. «Ho riflettuto molto su quale fosse la strada giusta ...Vanessa Ferrari è pronta a lasciare il mondo della ginnastica, ma soltanto dopo la sua ultima Olimpiade, quella di Parigi del prossimo anno. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso il suo profilo ...