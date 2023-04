Vanessa Ferrari continua e punta Parigi 2024: “Sogno la quinta Olimpiade, poi mi fermerò” (Di giovedì 13 aprile 2023) Vanessa Ferrari non si ferma e continua a sognare le Olimpiadi di Parigi 2024. Con un post apparso sui propri profili social, la strepitosa ginnasta azzurra ha ufficializzato di proseguire con la carriera agonistica fino alla data dei prossimi Giochi, in programma fra un anno e tre mesi, sperando di qualificarsi per disputare la quinta edizione della rassegna a cinque cerchi. Qualificazione o meno, arriverà successivamente il ritiro: “Ho deciso! Con la stessa grinta di sempre continuerò ad allenarmi duramente fino all’estate 2024, inseguendo un’ultima grande impresa. Dopodiché con o senza la quinta Olimpiade la mia carriera da atleta terminerà in ogni caso con Parigi 2024. La storia ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023)non si ferma ea sognare le Olimpiadi di. Con un post apparso sui propri profili social, la strepitosa ginnasta azzurra ha ufficializzato di proseguire con la carriera agonistica fino alla data dei prossimi Giochi, in programma fra un anno e tre mesi, sperando di qualificarsi per disputare laedizione della rassegna a cinque cerchi. Qualificazione o meno, arriverà successivamente il ritiro: “Ho deciso! Con la stessa grinta di sempre continuerò ad allenarmi duramente fino all’estate, inseguendo un’ultima grande impresa. Dopodiché con o senza lala mia carriera da atleta terminerà in ogni caso con. La storia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xmaddje98 : Vanessa Ferrari grande ginnasta ma con le ragazze che stanno venendo avanti adesso vincendo titoli europei e non an… - sportface2016 : Vanessa #Ferrari continua e punta #Parigi2024: 'Sogno la mia quinta Olimpiade, poi mi fermerò' - _alessandrosola : BB Giorgia Villa Manila Esposito Asia D’Amato Martina Maggio FX Alice D’Amato Angela Andreoli Martina Maggio Vanessa Ferrari - _alessandrosola : In un universo dove tutto è possibile schiererei: VT Martina Maggio Vanessa Ferrari Asia D’Amato Alice D’Amato UB… - fatesupremancy : Giorgia Villa Naomi Visser Asia D’Amato/Alice D’Amato/Angela Andreoli Vanessa Ferrari (Non riuscivo a scegliere f… -