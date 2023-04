Vanessa Ferrari | annuncio su Instagram | “Mi ritiro dopo Parigi 2024”

(Di giovedì 13 aprile 2023) "Non ho mai parlato ufficialmente del mio, prima d'ora, sento però che è arrivato il momento di darmi un traguardo finale" “Con o senza Olimpiade la mia carriera da atleta terminerà in ogni caso con”. È l’diche ha fissato una data per il: l’Olimpiade francese, in programma tra poco più di un anno. La ginnasta bresciana, medaglia d’argento al corpo libero a Tokyo 2020, è stata la prima atleta italiana nella sua specialità a partecipare a quattro edizioni dei Giochi Olimpici. Adesso nel mirino c’è la quinta, ma con diversi problemi fisici da gestire versovisto che non gareggia dal 2 agosto 2021, giorno dell’argento a Tokyo. “Se non potrò contare su prestazioni di altissimo livello sarò io la ...

