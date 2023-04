Vanessa Ferrari | annuncio su Instagram | ' Mi ritiro dopo Parigi 2024'

(Di giovedì 13 aprile 2023) "Con o senza Olimpiade la mia carriera da atleta terminerà in ogni caso con". È l'diche ha fissato una data per il: l'Olimpiade francese, in programma tra ...

"Con o senza Olimpiade la mia carriera da atleta terminerà in ogni caso con Parigi 2024". È l'annuncio diche ha fissato una data per il ritiro: l'Olimpiade francese, in programma tra poco più di un anno. La ginnasta bresciana, medaglia d'argento al corpo libero a Tokyo 2020, è stata la ...è arrivata ad un punto fermo della sua carriera, ad una decisione certa che vale una rivelazione importante per il suo futuro: dopo Parigi 2024 la sua carriera volgerà al termine. A ...non si ferma e continua a sognare le Olimpiadi di Parigi 2024. Con un post apparso sui propri profili social, la strepitosa ginnasta azzurra ha ufficializzato di proseguire con la ...

Vanessa Ferrari pone un punto alla sua carriera: ultima fermata Parigi 2024 Virgilio Sport

