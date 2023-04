Valle d’Aosta, valanga travolge corso guide alpine: tre i dispersi (Di giovedì 13 aprile 2023) ll responsabile della cordata si è salvato ed è riuscito a scendere a Valle e a dare l’allarme, mentre tre aspiranti guide alpine sono disperse sotto la neve. Leggi su corriere (Di giovedì 13 aprile 2023) ll responsabile della cordata si è salvato ed è riuscito a scendere ae a dare l’allarme, mentre tre aspirantisono disperse sotto la neve.

Valanga in Val di Rhemes travolge corso guide alpine, tre dispersi In Trentino Alto Adige sono morti quattro tra escursionisti e scialpinisti, mentre uno scialpinista è deceduto a metà gennaio in Valle d'Aosta. Davanti a questi numeri, diventa fondamentale ricordare ...