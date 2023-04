Valanga in Valle d'Aosta, dispersi tre ragazzi (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Sono state sospese e riprenderanno domattina le ricerche dei tre allievi di una scuola per guide alpine travolti oggi pomeriggio da una Valanga sul monte Tsanteleina, in Val di Rhemes, al confine tra Italia e Francia. L'istruttore del corso un 49enne residente in Valle d'Aosta, è riuscito a mettersi in salvo. I tre allievi sono stati coinvolti dal distacco, avvenuto intorno alle 14. I soccorritori hanno raggiunto il posto via terra, perché le condizioni meteo avverse non consentono l'utilizzo dell'elicottero. Diversi i tentativi di avvicinamento in elicottero alla zona segnalata, ma le avverse condizioni meteo hanno reso impossibile ogni operazione. Le squadre composte da tecnici del Soccorso Alpino valdostano e Soccorso alpino della Guardia di finanza sono state trasportate sopra il rifugio Benevolo (a quota 2.300 metri) e ... Leggi su agi (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Sono state sospese e riprenderanno domattina le ricerche dei tre allievi di una scuola per guide alpine travolti oggi pomeriggio da unasul monte Tsanteleina, in Val di Rhemes, al confine tra Italia e Francia. L'istruttore del corso un 49enne residente ind', è riuscito a mettersi in salvo. I tre allievi sono stati coinvolti dal distacco, avvenuto intorno alle 14. I soccorritori hanno raggiunto il posto via terra, perché le condizioni meteo avverse non consentono l'utilizzo dell'elicottero. Diversi i tentativi di avvicinamento in elicottero alla zona segnalata, ma le avverse condizioni meteo hanno reso impossibile ogni operazione. Le squadre composte da tecnici del Soccorso Alpino valdostano e Soccorso alpino della Guardia di finanza sono state trasportate sopra il rifugio Benevolo (a quota 2.300 metri) e ...

