Valanga in Val di Rhemes travolge corso guide alpine, tre dispersi (Di giovedì 13 aprile 2023) Una Valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine in val di Rhemes (Aosta), nella zona della Tsanteleina. Il responsabile della cordata si è salvato ed è riuscito a scendere a valle e a dare l'allarme, mentre tre aspiranti guide alpine sono disperse sotto la neve. Le ricerche sono state sospese e riprenderanno domattina.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine in val di Rhemes (Aosta). Secondo quanto appreso, il res… - TgrRaiVdA : Salvo l'istruttore del corso, che è scampato alla slavina. Ancora si cercano i tre allievi dispersi @TgrRai… - Beppeley : #Valanga in Val di Rhêmes, un campione di scialpinismo tra i dispersi - TgrRaiVdA : Valanga in #ValdiRhêmes: tra i dispersi il maestro di sci valdostano #SandroDublanc, il finanziere in servizio a E… - Roky99760738 : RT @annamariamoscar: Valanga in Val di Rhèmes, dispersi tre aspiranti guide alpine al confine tra Italia e Francia -