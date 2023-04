Valanga in val di Rhemes travolge cordata del corso di guide alpine: tre dispersi (Di giovedì 13 aprile 2023) Una Valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine in val di Rhemes, in provincia di Aosta, nella zona della Tsanteleina. Secondo quanto appreso dall’Ansa, il responsabile della cordata (una guida alpina valdostana) si è salvato ed è riuscito a scendere a valle e a dare l’allarme, mentre tre aspiranti guide alpine sono disperse sotto la neve. Le operazioni di soccorso sono complesse a causa del maltempo che impedisce all’elicottero di salire in quota. La Valanga si è staccata intorno alle 14 nei pressi di Punta Goletta. L’istruttore del corso per guide alpine, Matteo Giglio, di 49 anni è stato portato in pronto soccorso: le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Unaha travolto unadelin val di, in provincia di Aosta, nella zona della Tsanteleina. Secondo quanto appreso dall’Ansa, il responsabile della(una guida alpina valdostana) si è salvato ed è riuscito a scendere a valle e a dare l’allarme, mentre tre aspirantisono disperse sotto la neve. Le operazioni di socsono complesse a causa del maltempo che impedisce all’elicottero di salire in quota. Lasi è staccata intorno alle 14 nei pressi di Punta Goletta. L’istruttore delper, Matteo Giglio, di 49 anni è stato portato in pronto soc: le sue ...

