Valanga in val di Rhemes | anche campione skialp tra dispersi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine in val di Rhemes (Aosta). Secondo quanto appreso, il res… - AnsaValledAosta : Valanga in val di Rhemes, i dispersi sono un campione di scialpinismo di Bormio, un finanziere di Entreves e un mae… - ERivetta : RT @annamariamoscar: Valanga in Val di Rhèmes, dispersi tre aspiranti guide alpine al confine tra Italia e Francia - rada_maja : RT @laregione: Valanga su un corso di guide alpine, tre dispersi - laregione : Valanga su un corso di guide alpine, tre dispersi -

Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, è uno dei tre dispersi sotto lastaccatasi indi Rhemes e che ha travolto un gruppo di aspiranti guide alpine. Nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, in carriera ha vinto un oro (in staffetta nel 2010), un argento e due ...indi Rhemes, in zona Tsanteleina: recuperato vivo un istruttore del corso per guide alpine, si cercano tre allievi. L'istruttore, 49 anni, residente in Valle d'Aosta, è stato portato in ...Al confine tra Italia e Francia , indi Rhêmes , in Valle d'Aosta, nella zona Tsanteleina , unaha travolto una cordata del corso guide alpine . Disperse sotto la neve al momento tre aspiranti guide alpine . Il maltempo in ...

Valanga in Val di Rhêmes, tre aspiranti guide alpine disperse AostaSera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...AGI - Sono state sospese e riprenderanno domattina le ricerche dei tre allievi di una scuola per guide alpine travolti oggi pomeriggio da una valanga sul monte Tsanteleina, in Val di Rhemes, al ...