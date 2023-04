Valanga in Val di Rhemes, 3 dispersi (Di giovedì 13 aprile 2023) Torino, 13 apr. - (Adnkronos) - Valanga in Val di Rhemes, in zona Tsanteleina: recuperato vivo un istruttore del corso per guide alpine, si cercano tre allievi. L'istruttore, 49 anni, residente in Valle d'Aosta, è stato portato in pronto soccorso ed è in fase diagnostica. Le sue condizioni non sono gravi. Tre allievi sono stati coinvolti dal distacco e sono in corso le ricerche da parte dei soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano intervenuti sul posto via terra a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo dell'evento in elicottero per le condizioni meteo avverse. Oggi un'altra Valanga si è staccata nel 'Canale del cesso' sotto il rifugio Torino, a Courmayeur, in Valle d'Aosta. E' intervenuto il Soccorso Alpino: sono tre le persone rimaste coinvolte di cui una ferita in modo non grave che è stata portata in pronto soccorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Torino, 13 apr. - (Adnkronos) -in Val di, in zona Tsanteleina: recuperato vivo un istruttore del corso per guide alpine, si cercano tre allievi. L'istruttore, 49 anni, residente in Valle d'Aosta, è stato portato in pronto soccorso ed è in fase diagnostica. Le sue condizioni non sono gravi. Tre allievi sono stati coinvolti dal distacco e sono in corso le ricerche da parte dei soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano intervenuti sul posto via terra a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo dell'evento in elicottero per le condizioni meteo avverse. Oggi un'altrasi è staccata nel 'Canale del cesso' sotto il rifugio Torino, a Courmayeur, in Valle d'Aosta. E' intervenuto il Soccorso Alpino: sono tre le persone rimaste coinvolte di cui una ferita in modo non grave che è stata portata in pronto soccorso ...

