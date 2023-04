Valanga di piogge | partite per i ponti? Sentite Giuliacci

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Sull'Italia c'è il rischio che arrivi una fortissima perturbazione che possa mettere a rischio il 25 aprile e il 1 maggio. In effetti qualche assaggio di maltempo lo abbiamo avuti in queste ore, soprattutto al centro-nord. Ma adesso gli occhi sono puntati tutti sui prossimi. E a dare un'idea su cosa accadrà è il colonnello Marioche su meteo.it spiega bene quali sono gli scenari: "La novità principale riguarda il periodo da metà Aprile in avanti. Alcuni modelli meteo fiutano una possibile svolta a livello emisferico. Ci sarà la tanto sospirata ripresa del flusso perturbato atlantico? Sappiamo che esso è il vero cuore pulsante delle perturbazioni per il Vecchio Continente. Dato il periodo siccitoso da cui arriviamo, è fondamentale che riprenda. È l'unica possibilità per averein tutta ...