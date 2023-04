Vaccino Astrazeneca, morta Cinzia Pennino: medico a giudizio, nuova perizia (Di giovedì 13 aprile 2023) È stata rinviata al 4 maggio a Palermo per l'assegnazione dell'incarico al perito l'udienza preliminare che vede imputato di omicidio colposo il medico che somministrò il Vaccino Astrazeneca all'... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) È stata rinviata al 4 maggio a Palermo per l'assegnazione dell'incarico al perito l'udienza preliminare che vede imputato di omicidio colposo ilche somministrò ilall'...

Vaccino Astrazeneca, morta Cinzia Pennino: medico a giudizio, nuova perizia È stata rinviata al 4 maggio a Palermo per l'assegnazione dell'incarico al perito l'udienza preliminare che vede imputato di omicidio colposo il medico che somministrò il vaccino Astrazeneca all'insegnante Cinzia Pennino, morta a 46 anni, il 28 marzo 2021, 17 giorni dopo la inoculazione. Il decesso sarebbe stato causato da una trombosi, provocata, secondo gli...