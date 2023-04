Vaccini anticancro, Mentana: “Per no-vax la più rosea delle sconfitte” (Di giovedì 13 aprile 2023) La stoccata sui social del direttore del Tg La 7 Stoccata ai no-vax di Enrico Mentana dopo le ultime notizie circa l’arrivo, entro il 2030, di Vaccini a mRna contro cancro, infarto e altre malattie rare. “E quindi – esordisce il direttore del Tg La 7 in un post su Instagram – oltre ad averci permesso di fronteggiare la pandemia di Covid, i Vaccini a Rna messaggero aprono la strada verso altri Vaccini che ci potranno preservare dai tumori e da altre malattie. Per i no vax la più rosea delle sconfitte: saranno salvati proprio da quel preparato che hanno combattuto e dalle aziende che lo hanno prodotto”. “Hanno augurato la morte a chi si vaccinava, auguro anche a loro una lunga vita, a piccole dosi”, conclude Mentana. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 aprile 2023) La stoccata sui social del direttore del Tg La 7 Stoccata ai no-vax di Enricodopo le ultime notizie circa l’arrivo, entro il 2030, dia mRna contro cancro, infarto e altre malattie rare. “E quindi – esordisce il direttore del Tg La 7 in un post su Instagram – oltre ad averci permesso di fronteggiare la pandemia di Covid, ia Rna messaggero aprono la strada verso altriche ci potranno preservare dai tumori e da altre malattie. Per i no vax la più: saranno salvati proprio da quel preparato che hanno combattuto e dalle aziende che lo hanno prodotto”. “Hanno augurato la morte a chi si vaccinava, auguro anche a loro una lunga vita, a piccole dosi”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la ...

