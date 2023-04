Utero in affitto – Manifesti choc: I figli non si comprano (Di giovedì 13 aprile 2023) Utero in affitto. Manifesti choc di Pro Vita Famiglia: figli non si comprano – «I figli non si comprano, l’Utero in affitto diventi reato universale. Sono partite le nostre affissioni su Roma e nelle principali città italiane con l’immagine di un bambino in un barattolo – trattato come un prodotto da comprare in un supermercato – e con l’invito a firmare la petizione popolare che ha già raggiunto 33.000 firme. Manifesti tra l’altro già vandalizzati a Bergamo. «I figli nascono solo da una mamma e da un papà e hanno bisogno di crescere con entrambi, non essere trattati come oggetti e privati di uno dei due genitori, per i desideri ideologici di chi vuole avere “figli” a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023)indi Pro Vita Famiglia:non si– «Inon si, l’indiventi reato universale. Sono partite le nostre affissioni su Roma e nelle principali città italiane con l’immagine di un bambino in un barattolo – trattato come un prodotto da comprare in un supermercato – e con l’invito a firmare la petizione popolare che ha già raggiunto 33.000 firme.tra l’altro già vandalizzati a Bergamo. «Inascono solo da una mamma e da un papà e hanno bisogno di crescere con entrambi, non essere trattati come oggetti e privati di uno dei due genitori, per i desideri ideologici di chi vuole avere “” a ...

