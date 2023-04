Usa | Trump fa causa a suo ex avvocato per 500 milioni di dollari

(Di giovedì 13 aprile 2023) Washington, 13 apr. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldha citato in giudizio il suo exper 500dicon l'accusa di violazione del contratto, adducendo che Michael Cohen non avrebbe rispettato il suo dovere, come, di agire nell'interesse del suo cliente. Laarriva nel mezzo degli attacchi crescenti degli alleati dia Cohen, che è un testimone chiave in un'indagine di New York sull'ex presidente. Il portavoce edi Cohen, Lanny Davis, ha detto alla BBC di essere fiducioso che lacontro il suo cliente sarebbe fallita. L'azione legale, intentata in un tribunale federale della Florida, accusa anche Cohen di aver rilasciato "dichiarazioni improprie, ...

Washington, 13 apr. (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha citato in giudizio il suo ex avvocato per 500 milioni di dollari con l’accusa di violazione del contratto, adducendo ...Sarà uno dei testimoni chiave del processo nei confronti di Donald Trump sul caso della pornostar Stormy Daniels, Micheal Cohen, ex avvocato del tycoon, che nella sua testimonianza davanti al Gran ...