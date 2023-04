Usa questo trucco quando lavi i capelli ricci. Il risultato sarà davvero super! (Di giovedì 13 aprile 2023) Scopri come ottenere dei riccioli perfetti grazie ad un semplice trucco da mettere in pratica quando li lavi. Il risultato sarà unico. Avere i capelli ricci comporta tutta una serie… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 13 aprile 2023) Scopri come ottenere deioli perfetti grazie ad un sempliceda mettere in praticali. Ilunico. Avere icomporta tutta una serie… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : Quando non ha idea di cosa fare, questo Governo usa la propaganda. Non sanno gestire e regolarizzare l’immigrazione… - DiegoFusaro : E voi come giudicate questo soggetto, che 'erroneamente spacciato per 'guida spirituale', agisce scopertamente come… - DavidPuente : Questo non è un manifesto di reclutamento per combattere in Ucraina appeso nella metropolitana di New York - enriconardelli : Questo è il punto: «serve solo a scrivere bene, non a scrivere le cose giuste». Per questo nella scuola (dove devi… - sarotwist : RT @Verita_occulte: Gli USA si accingono a mollare l'Ucraina perchè si stanno preparando a questo ma non hanno più soldi... Gli Stai Uniti… -