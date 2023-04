Usa, Pentagon leaks, l'uomo arrestato è Jack Teixeira (Di giovedì 13 aprile 2023) È stato effettuato un arresto in relazione a fughe di notizie dall'intelligence, afferma un funzionario statunitenseL'FBI, riferisce la Cnn, ha arrestato Jack Teixeira giovedì in relazione alla fuga ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) È stato effettuato un arresto in relazione a fughe di notizie dall'intelligence, afferma un funzionario statunitenseL'FBI, riferisce la Cnn, hagiovedì in relazione alla fuga ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... libellula58 : RT @SMaurizi: che imbarazzo per il complesso militare-intelligence USA: 858 miliardi di $/anno il Pentagono,75 miliardi all'anno di intell… - viva_ziaMimma : RT @SMaurizi: che imbarazzo per il complesso militare-intelligence USA: 858 miliardi di $/anno il Pentagono,75 miliardi all'anno di intell… - fabcet : RT @SMaurizi: che imbarazzo per il complesso militare-intelligence USA: 858 miliardi di $/anno il Pentagono,75 miliardi all'anno di intell… - SkorpioITA : RT @SMaurizi: che imbarazzo per il complesso militare-intelligence USA: 858 miliardi di $/anno il Pentagono,75 miliardi all'anno di intell… - brigranville : RT @SMaurizi: che imbarazzo per il complesso militare-intelligence USA: 858 miliardi di $/anno il Pentagono,75 miliardi all'anno di intell… -