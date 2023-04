Usa, individuato il responsabile della fuga di notizie sull’Ucraina: lavorava in una base militare (Di giovedì 13 aprile 2023) Potrebbe essere un giovane, appassionato di armi che lavorava in una base militare e che stava cercando di impressionare, con le sue rivelazioni, un gruppo di una chat su Internet, il responsabile della fuga di notizie su centinaia di documenti riservati del Pentagono che hanno svelato non solo le capacità di intelligence statunitensi per dare supporto a Kiev e capacità operative nella guerra contro la Russia ma anche il fatto che gli Stati Uniti stavano spiando 4 alleati: Ucraina, Corea del Sud, Israele e Turchia. È stato il Washington Post intervistando un membro adolescente del gruppo attivo su internet, a svelare l’identità dell’autore della fuga di notizie a cui, da quasi una settimana, gli investigatori delle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Potrebbe essere un giovane, appassionato di armi chein unae che stava cercando di impressionare, con le sue rivelazioni, un gruppo di una chat su Internet, ildisu centinaia di documenti riservati del Pentagono che hanno svelato non solo le capacità di intelligence statunitensi per dare supporto a Kiev e capacità operative nella guerra contro la Russia ma anche il fatto che gli Stati Uniti stavano spiando 4 alleati: Ucraina, Corea del Sud, Israele e Turchia. È stato il Washington Post intervistando un membro adolescente del gruppo attivo su internet, a svelare l’identità dell’autoredia cui, da quasi una settimana, gli investigatori delle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Usa, individuato il responsabile della fuga di notizie sull’Ucraina: lavorava in una base militare… - Giornaleditalia : Documenti segreti Usa, responsabile individuato per Wp: 'Talpa con nome in codice OG. 20 anni, appassionato di armi… - bizcommunityit : Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Washington Post: 'Individuato il responsabile della fuga documenti del Pe… - ParneyBanofsky : Naturalmente quando il responsabile sarà individuato, processato, condannato e schiaffato dentro per il resto dei s… -