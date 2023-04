Usa, fuga di documenti top secret: individuata la “talpa” (Di giovedì 13 aprile 2023) Secondo la ricostruzione del Washington Post, il responsabile della fuga di centinaia di documenti riservati del Pentagono sarebbe un giovane poco più che ventenne, amante dei videogiochi e delle armi, noto come “OG” all’interno della chat su Discord. Usa, fuga di documenti top secret: ecco chi è la “talpa” Secondo quanto ricostruito dal quotidiano statunitense Washington Post, colui che ha reso disponibili online nei giorni scorsi una serie di documenti top secret del Governo degli Stati Uniti d’America, rischiando di compromettere decine di operazioni militari, sarebbe un giovane ventenne americano, noto per le sue idee profondamente razziste e antisemite, appassionato di armi e di videogiochi. Il Washington Post ha intervistato “più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Secondo la ricostruzione del Washington Post, il responsabile delladi centinaia diriservati del Pentagono sarebbe un giovane poco più che ventenne, amante dei videogiochi e delle armi, noto come “OG” all’interno della chat su Discord. Usa,ditop: ecco chi è la “” Secondo quanto ricostruito dal quotidiano statunitense Washington Post, colui che ha reso disponibili online nei giorni scorsi una serie ditopdel Governo degli Stati Uniti d’America, rischiando di compromettere decine di operazioni militari, sarebbe un giovane ventenne americano, noto per le sue idee profondamente razziste e antisemite, appassionato di armi e di videogiochi. Il Washington Post ha intervistato “più ...

