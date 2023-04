Usa 'condannano con forza' lancio del missile nordcoreano (Di giovedì 13 aprile 2023) Gli Stati Uniti hanno "condannato con forza" la Corea del Nord per quello che la Casa Bianca ha descritto come il test di un "missile balistico a lungo raggio", accusando Pyongyang di infiammare le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Gli Stati Uniti hanno "condannato con" la Corea del Nord per quello che la Casa Bianca ha descritto come il test di un "balistico a lungo raggio", accusando Pyongyang di infiammare le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sarasarachiara : @davcarretta Gli Usa lanciano missili all uranio su Belgrado Bombardano l Iraq per rubare il petrolio con false pro… - sarotwist : RT @ItaliaDGIovani: @Libero_official sapete la cosa che mi fa ridere qual'è??? CONDANNANO #Putin x 'cimini di guerra' che vedono solo LORO… - NobileAnima : #Assange , Dire la Verità negli USA è un Reato da Ergastolo. Strani giudici e strani giuristi gli AmerriCazzi… - nigno11 : @CasticThe @giusepp08428445 @MarcoFattorini Quale comunità internazionale ? Quelle che fa comodo a te ? Quante sono… - mauri48aho : RT @SalsaConAndrea: Esistono e persistono le persone che attaccano l’Europa,la NATO,gli USA, e non condannano mai la Russia, e implicitamen… -

Usa 'condannano con forza' lancio del missile nordcoreano Gli Stati Uniti hanno "condannato con forza" la Corea del Nord per quello che la Casa Bianca ha descritto come il test di un "missile balistico a lungo raggio", accusando Pyongyang di infiammare le ... Guerra d'Ucraina, i video dell'orrore e Putin che da Zar è diventato califfo di Mosca I canali telegram "Z", anche quando non pubblicano il video, non lo condannano. Per esempio il ... Mostra un combattente russo che usa un coltello per tagliare la testa a un soldato ucraino. Una voce ... Tel Aviv, auto sulla folla e spari: morto un turista italiano La reazione degli Usa e di Israele La reazione degli Stati Uniti è stata affidata ad un portavoce del Dipartimento di Stato americano che ha confermato che gli USA "condannano fermamente gli attacchi ... Gli Stati Uniti hanno "condannato con forza" la Corea del Nord per quello che la Casa Bianca ha descritto come il test di un "missile balistico a lungo raggio", accusando Pyongyang di infiammare le ...I canali telegram "Z", anche quando non pubblicano il video, non lo. Per esempio il ... Mostra un combattente russo cheun coltello per tagliare la testa a un soldato ucraino. Una voce ...La reazione deglie di Israele La reazione degli Stati Uniti è stata affidata ad un portavoce del Dipartimento di Stato americano che ha confermato che glifermamente gli attacchi ... Usa 'condannano con forza' lancio del missile nordcoreano La Prealpina Hai salvato un nuovo articolo Documenti trapelati: per Usa, Guterres troppo accomodante con Mosca Leader Onu ... l’importanza della pace e della stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, e condannare i lanci di missili balistici ... Kim lancia missile balistico, allarme in Giappone (poi rientrato) La Corea del Nord continua i test e il mondo di preoccupa. Gli Usa condannano "con forza" e valutano la situazione "in stretto ... Documenti trapelati: per Usa, Guterres troppo accomodante con Mosca Leader Onu ... l’importanza della pace e della stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, e condannare i lanci di missili balistici ...La Corea del Nord continua i test e il mondo di preoccupa. Gli Usa condannano "con forza" e valutano la situazione "in stretto ...