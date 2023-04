Usa | arrestata la presunta “talpa” 21enne che avrebbe rivelato i documenti top secret del Pentagono sulla guerra in Ucraina – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 aprile 2023) È stato arrestato fuori dalla sua casa a Nort Dighton (Massachusetts) Jack Teixeira, la» che ha diffuso sul social Discord alcuni file segreti del. A rivelare la sua identità – poi confermata anche dalla polizia – era stata un’indiscrezione del New York Times, secondo cui il giovane sarebbe un aviatore della Guardia nazionale del Massachusetts. All’arrivo dei militari, Teixeira – in pantaloncini corti e una t-shirt verde militare – è stato costretto a uscire di casa e consegnarsi alle forze di polizia, mentre l’Fbi ha perquisito la sua abitazione. Il, che sui social si faceva chiamare «OG», è il leader di Thug Shaker Central, un gruppo di discussione online in cui una trentina di persone condividevano la loro passione per le armi, igiochi e alcuni meme razzisti. ...