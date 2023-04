Uomo investito in Valle Caudina, 32enne assolto (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra il tardo pomeriggio del 30 gennaio del 2019 quando C.E, 32enne di Rotondi, aveva investito con la propria autovettura un cittadino nigeriano che camminava a piedi lungo la strada. Gli esami strumentali cui era stato sottoposto nella immediatezza il conducente avevano accertato l’assunzione di sostanze stupefacenti, di qui la contestazione di lesioni personali stradali gravi causata da persona in stato di alterazione psicofisica in conseguenza di assunzione di sostanze stupefacenti. Nel corso del processo la difesa di C.E. (avvocati Mario Cecere e Ciro Pio Limonciello) è riuscita a dimostrare le lacune dell’impianto accusatorio e, nonostante la richiesta di condanna sollecitata dalla Pubblica Accusa, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Avellino, dott. Corona, ha mandato assolto l’imputato. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra il tardo pomeriggio del 30 gennaio del 2019 quando C.E,di Rotondi, avevacon la propria autovettura un cittadino nigeriano che camminava a piedi lungo la strada. Gli esami strumentali cui era stato sottoposto nella immediatezza il conducente avevano accertato l’assunzione di sostanze stupefacenti, di qui la contestazione di lesioni personali stradali gravi causata da persona in stato di alterazione psicofisica in conseguenza di assunzione di sostanze stupefacenti. Nel corso del processo la difesa di C.E. (avvocati Mario Cecere e Ciro Pio Limonciello) è riuscita a dimostrare le lacune dell’impianto accusatorio e, nonostante la richiesta di condanna sollecitata dalla Pubblica Accusa, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Avellino, dott. Corona, ha mandato assolto l’imputato. L'articolo ...

