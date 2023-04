Uomini e Donne: Si Mette Male per Armando: Sbugiardato Da Due Dame! (Di giovedì 13 aprile 2023) Armando Incarnato é finito nella bufera dopo la messa in onda di una delle ultime puntate di Uomini e Donne. Il cavaliere campano é finito nel mirino anche di due ex dame del programma, che lo hanno Sbugiardato sui social. In particolare, sono emersi dei retroscena alquanto curiosi su di lui e che fanno supporre che tutte le accuse rivoltegli siano proprio vere. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Veronica Ursida sbugiarda Armando Incarnato Armando Incarnato continua ad essere al centro di una vera e propria bufera. Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui il cavaliere campano é stato accusato da Aurora di avere un manager e di aver fatto il provino per il Gf, anche due ex volti del programma hanno puntato il dito contro di lui. Stiamo ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 13 aprile 2023)Incarnato é finito nella bufera dopo la messa in onda di una delle ultime puntate di. Il cavaliere campano é finito nel mirino anche di due ex dame del programma, che lo hannosui social. In particolare, sono emersi dei retroscena alquanto curiosi su di lui e che fanno supporre che tutte le accuse rivoltegli siano proprio vere. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Veronica Ursida sbugiardaIncarnatoIncarnato continua ad essere al centro di una vera e propria bufera. Dopo la messa in onda della puntata diin cui il cavaliere campano é stato accusato da Aurora di avere un manager e di aver fatto il provino per il Gf, anche due ex volti del programma hanno puntato il dito contro di lui. Stiamo ...

