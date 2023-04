Uomini e Donne, preoccupazione per Beatrice Valli: è sparita al nono mese di gravidanza (Di giovedì 13 aprile 2023) Beatrice Valli in questi giorni è letteralmente sparita dai social. Un fatto strano per un’influencer, visto che dopo Uomini e Donne è questo il lavoro principale della Valli ed essere sui social per lei è fondamentale. E visto che la moglie di Marco Fantini è incinta al nono mese di gravidanza, un po’ tutti hanno pensato che fosse ricoverata per partorire. A smentire questa notizia è stata lei stessa, tornata su Instagram solo per pubblicare un post alquanto allarmante che ha fatto preoccupare ancora di più i suoi fan. Uomini e Donne news, Beatrice Valli sparisce da Instagram L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sposata col modello ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 aprile 2023)in questi giorni è letteralmentedai social. Un fatto strano per un’influencer, visto che dopoè questo il lavoro principale dellaed essere sui social per lei è fondamentale. E visto che la moglie di Marco Fantini è incinta aldi, un po’ tutti hanno pensato che fosse ricoverata per partorire. A smentire questa notizia è stata lei stessa, tornata su Instagram solo per pubblicare un post alquanto allarmante che ha fatto preoccupare ancora di più i suoi fan.news,sparisce da Instagram L’ex corteggiatrice di, sposata col modello ...

