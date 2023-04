Uomini e Donne, perché Luca Daffrè ha eliminato Alessia Spagnulo? Ultime news (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tronista di Uomini e Donne, Luca Daffrè, sembra veramente interessato ad Alessia, ma poi all’improvviso ha deciso di eliminare la corteggiatrice. Un colpo di scena che ha una ragione che lo stesso tronista del dating show ha chiarito alla redazione del programma. Sembrerebbe, infatti, che il ragazzo sia stato contattato dall’agente di Alessia. Una mossa che Luca non solo non ha gradito, ma ha anche deciso di interrompere la frequentazione. Luca e Alessia si erano già conosciuti sui social Luca ed Alessia si erano già contattati su Instagram, prima di prendere parte al programma. Una conoscenza, niente di più, che avrebbe potuto intensificarsi fino a far nascere qualcosa. Ma tutto è finito. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tronista di, sembra veramente interessato ad, ma poi all’improvviso ha deciso di eliminare la corteggiatrice. Un colpo di scena che ha una ragione che lo stesso tronista del dating show ha chiarito alla redazione del programma. Sembrerebbe, infatti, che il ragazzo sia stato contattato dall’agente di. Una mossa chenon solo non ha gradito, ma ha anche deciso di interrompere la frequentazione.si erano già conosciuti sui socialedsi erano già contattati su Instagram, prima di prendere parte al programma. Una conoscenza, niente di più, che avrebbe potuto intensificarsi fino a far nascere qualcosa. Ma tutto è finito. ...

