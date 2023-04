Uomini e Donne | Nicole nella bufera | riceve un bigliettino in studio | cosa c’è scritto sopra

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il ritorno disembra essere più scoppiettante che mai a causa delle numerose polemiche che sorgono non solo in relazione alle conoscenze all’interno dellomattutto a causa delle numerose segnalazioni. Armando Incarnato, colui che vienennominato il Giustiziere sarà tra i primi ad essere messi sotto attacco proprio perché sembra abbia un agente che cura dall’esterno i suoi interessi in puntata. Secondo gli opinionisti ma anche i cavalieri e le dame che lo attaccano, tutte le azioni dell’uomo sono pilotate dall’esterno. Stesso discorso può essere fatto per quanto riguarda le polemiche sorte tra Aurora e Gabriella che conoscono entrambe un uomo che nelle scorse puntate è uscito con Gemma. Nonostante la dama genovese non lo lasci vedere, c’è rimasta molto male ...