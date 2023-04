Uomini e Donne, Natalia Paragoni ricoverata al sesto mese di gravidanza: ecco cos’è successo (Di giovedì 13 aprile 2023) Gli ex protagonisti di Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno insieme da quando hanno lasciato il dating show e ora stanno aspettando una bambina. Ma nelle ultime ore i due, si sono presi un bello spavento, in quanto Natalia ha accusato forti dolori alla pancia e ha temuto che qualcosa non andasse bene o che fossero già contrazioni. Per questo motivo ha voluto fare degli accertamenti ed essere rassicurata sullo stato di salute del piccolo che porta in grembo. Dopo l’accaduto la Paragoni ha voluto rendere partecipe i suoi fans attraverso un post su Instragram, per spiegare quello che ha passato. Uomini e Donne, Natalia Paragoni parla del suo dolore Tutto è iniziato nel pomeriggio di martedì 11 aprile ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 aprile 2023) Gli ex protagonisti die Andrea Zelletta stanno insieme da quando hanno lasciato il dating show e ora stanno aspettando una bambina. Ma nelle ultime ore i due, si sono presi un bello spavento, in quantoha accusato forti dolori alla pancia e ha temuto che qualcosa non andasse bene o che fossero già contrazioni. Per questo motivo ha voluto fare degli accertamenti ed essere rassicurata sullo stato di salute del piccolo che porta in grembo. Dopo l’accaduto laha voluto rendere partecipe i suoi fans attraverso un post su Instragram, per spiegare quello che ha passato.parla del suo dolore Tutto è iniziato nel pomeriggio di martedì 11 aprile ...

