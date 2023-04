Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 13 04 23

Leggi su isaechia

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ho dovuto per forza scegliere l’immagine di copertina qui sopra perché non ho grandissima memoria storica, ma, salvi casi di liti scatenate inin cui Maria De Filippi è scesa dal trespolo e può essersi un attimo seduta al centro, io non ricordo di puntate diche si siano mai aperte con Maria che si accomoda al centro studio come una Gemma Galgani qualunque. E Maria ha lasciato i suoi sacri gradini ed è scesa in mezzo alla plebe per cosa? O meglio, per chi? Per Armando Incarnato. Sapete, tanti anni di lavoro sul blog mi hanno insegnato che non sempre si può dire ciò che si pensa davvero. O perlomeno, si può ma il gioco deve valere la candela. E i personaggi di, sinceramente, quella candela non la valgono. Per cui io ho un’idea, molto chiara e precisa, su ciò che si ...