Uomini e Donne, Gemma Galgani 'minaccia' Tina: «Se parlo sei rovinata!» (Di giovedì 13 aprile 2023) Gemma Galgani è stanca di Tina Cipollari. Sono anni che a Uomini e Donne la dama del Trono Over sopporta gli attacchi e gli insulti dell'opinionista di Maria De Filippi. Adesso il vaso è davvero colmo. In una delle ultime puntate Gemma è scappata via dallo studio in lacrime per colpa delle parole della sua nemica, lasciandosi andare in un lungo sfogo con la redazione. Un'ex dama ha confidato alla rivista NuovoTv che Gemma Galgani avrebbe la tentazione di rispondere a Tina per le rime: "Se comincio a parlare io potrei rovinarla", avrebbe detto la torinese, lasciando intendere di avere diverse cose da dire sul rapporto della Cipollari con gli Uomini. Gemma Galgani sbotta contro ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 aprile 2023)è stanca diCipollari. Sono anni che ala dama del Trono Over sopporta gli attacchi e gli insulti dell'opinionista di Maria De Filippi. Adesso il vaso è davvero colmo. In una delle ultime puntateè scappata via dallo studio in lacrime per colpa delle parole della sua nemica, lasciandosi andare in un lungo sfogo con la redazione. Un'ex dama ha confidato alla rivista NuovoTv cheavrebbe la tentazione di rispondere aper le rime: "Se comincio a parlare io potrei rovinarla", avrebbe detto la torinese, lasciando intendere di avere diverse cose da dire sul rapporto della Cipollari con glisbotta contro ...

